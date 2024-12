নরসিংদীতে দুই দিনব্যাপী বিজয় মেলার উদ্বোধন

দেশের বিভিন্ন সঙ্গীত শিল্পীরা বিজয়ের গান প্রদর্শন করে। এসময় মেলায় স্টলগুলো বিভিন্ন পণ্য কিনতে ভিড় জমান দর্শনার্থীরা। Your browser does not support the audio element.

নরসিংদীতে দুই দিনব্যাপী বিজয় মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। মেলায় ৫০টি স্টলে নরসিংদীতে উৎপাদিত বিভিন্ন দেশীয় তৈরি পণ্যের প্রদর্শনী করা হয়। এছাড়া, সন্ধ্যায় দেশের বিভিন্ন সঙ্গীত শিল্পীরা বিজয়ের গান প্রদর্শন করে। এসময় মেলায় স্টলগুলো বিভিন্ন পণ্য কিনতে ভিড় জমান দর্শনার্থীরা। সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) সকালে নরসিংদী আরশিনগরস্থ পৌরপার্কে ফিতা কেটে ও বেলুন উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করেন নরসিংদীর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রাশেদ হোসেন চৌধুরী। এর আগে নরসিংদীতে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হচ্ছে মহান বিজয় দিবস। দিবসটি উপলক্ষে সকাল সাড়ে ৬টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভে পুস্পস্তবক অর্পনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রাশেদ হোসেন চৌধুরী, পুলিশ সুপার আব্দুল হান্নান, সিভিল সার্জন ডা. সৈয়দ আমিরুল হক শামীমসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। দীর্ঘদিন পর পুস্পস্তবক অর্পণে অংশ নিয়েছে জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নেতৃবৃন্দ। জেলা শাখার সদস্য সচিব মনজুর এলাহীর নেতৃত্ব বেধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তারা। এর আগে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে নরসিংদী কালেক্টরেট ঈদগাহ ময়দানে ৩১বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়।