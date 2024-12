ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির নতুন ভিসি মোহাম্মদ তামিম

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পেট্রোলিয়াম ও মিনারেল রিসোর্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তামিমকে আইইউবির নতুন ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। Your browser does not support the audio element.

ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির (আইইউবি) ভিসি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তামিম। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পেট্রোলিয়াম ও মিনারেল রিসোর্স বিভাগের অধ্যাপক। মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানা গেছে। নিয়োগের শর্তে বলা হয়েছে, ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে তার নিয়োগের মেয়াদ যোগদানের তারিখ থেকে ৪ বছর হবে। ভাইস চ্যান্সেলর পদে তিনি তার বর্তমান পদের সমপরিমাণ বেতন ভাতাদি পাবেন। তিনি বিধি অনুযায়ী ভাইস চ্যান্সেলর পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সার্বক্ষণিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন। আচার্য ও রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনে যেকোনো সময় এ নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।