৯ দিনের ছুটিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

শীতকালীন ছুটি ও যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন (বড়োদিন) উপলক্ষে আগামী ২২ থেকে ২৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ছুটিতে যাচ্ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি)। শুক্রবার ও শনিবারসহ ছুটি হবে ৯ দিনের। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. শেখ গিয়াস উদ্দিন সাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ ছুটির তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'শীতকালীন ছুটি ও যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষ্যে আগামী ২২ ডিসেম্বর রোববার থেকে ২৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস এবং ২৪ ডিসেম্বর মঙ্গলবার থেকে ২৬ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সব ইনস্টিটিউট, বিভাগ ও প্রশাসনিক দপ্তর বন্ধ থাকবে। তবে এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি পরিসেবা (বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোন, ইন্টারনেট, নিরাপত্তা ও পরিস্কার- পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি) চালু থাকবে।