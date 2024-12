জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে এমবিএ প্রোগ্রামে(আন্ডার ইএমবিএ প্রোগ্রাম) সামার ২০২৪ সেশনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আবেদনের শেষ সময় ৩০ ডিসেম্বর। আবেদন ফি ২০০০ টাকা। Your browser does not support the audio element.

