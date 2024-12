জবির ভর্তি ওয়েবসাইট ডাউন, ভোগান্তি ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের

আইসিটি সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন বলেন, ওয়েবসাইটে একসঙ্গে অনেকে হিট করায় সমস্যা হয়েছে। এ বিষয়ে বিডিরেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তারা। দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। Your browser does not support the audio element.

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত আবেদন শুরুর আগেই ওয়েবসাইট ডাউন হয়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা আগামী ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চূড়ান্ত আবেদন করতে পারবেন। এর আগে রোববার প্রাথমিক আবেদন শেষ হয়েছে। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি সেলের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন বলেন, ওয়েবসাইটে একসঙ্গে অনেকে হিট করায় সমস্যা হয়েছে। এ বিষয়ে বিডিরেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তারা। দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। জানা গেছে, এর মধ্য থেকে প্রতিটি ইউনিটে ৪০ হাজার প্রার্থী চূড়ান্ত আবেদনের সুযোগ পাচ্ছেন। ভর্তির জন্য সব ইউনিট মিলে এক লাখ ৭৮ হাজারের বেশি প্রাথমিক আবেদন জমা পড়েছে। মঙ্গলবার বেলা ১২ থেকে চূড়ান্ত আবেদন শুরুর কথা ছিল। এ ইতোমধ্যে শর্টলিস্ট প্রকাশ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে ওয়েবসাইটের কারিগরি জটিলতার কারণে তা দেখতে পারছেন না শিক্ষার্থীরা। সকাল থেকেই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারছেন না তারা। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তারা। এতে আবেদন করতে গিয়ে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। প্রাথমিক আবেদনের নির্ধারিত তারিখ শেষে প্রতিটি ইউনিটে (ইউনিট- এ, বি, সি, ডি ও ই) আবেদনকারীদের মধ্য থেকে মেধার ভিত্তিতে আসন অনুপাতে ৪০ হাজার প্রার্থীকে বহুনির্বাচনী ও লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীর করণীয়: ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত আবেদনকারীকে বহুনির্বাচনী ও লিখিত ভর্তি পরীক্ষা ফি বাবদ ৭০০ টাকা সার্ভিস চার্জসহ জমা দিতে হবে। আগামী ৩০ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত জমা দেয়া যাবে। JnU Admission ওয়েবসাইটে (https://admission.jnu.ac.bd) ‘Applicant Login’ লিংকে ক্লিক করে এইচএসসি ও এসএসসির রোল, মোবাইল ফোন নম্বর এবং মোবাইল নম্বরে প্রদত্ত পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। আবেদনকারীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইউনিট ভিত্তিক বিষয় পছন্দ (Subject Choice) দিতে হবে। ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত তালিকার সবগুলো বিষয়কেই অগ্রাধিকার অনুযায়ী পছন্দ করতে হবে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিষয় পছন্দ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী সময়ে বিষয় পছন্দক্রম কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন করা যাবে না। তাই ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীকে ভেবেচিন্তে বিষয় পছন্দক্রম সাজাতে হবে। Final Submit Button-এ Click করার পর পূরণকৃত ফরমের কোনো তথ্য পরিবর্তন করা যাবে না। তাই Final Submit Button এ Click করার আগেই নিশ্চিত হতে হবে যে ফরমটি যথাযথভাবে পূরণ করা হয়েছে। চেক করার পর সকল তথ্য যথাযথ হলে Final Submit Button এ Click করতে হবে। অতঃপর প্রবেশপত্র (Admit Card) প্রিন্ট করে নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে হবে এবং পরীক্ষার দিন অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে এবং পরীক্ষার হলে প্রত্যবেক্ষককে প্ৰদৰ্শন করতে হবে।