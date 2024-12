টিঅ্যান্ডটি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের যোগদান

কাজী মুহাম্মদ মাইন উদ্দীন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার আগে তিনি একই কলেজের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি তার বর্তমান দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করবেন। Your browser does not support the audio element.

টিঅ্যান্ডটি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কাজী মুহাম্মদ মাইন উদ্দীন যোগদান করেছেন। কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ছগীর আহমেদের লিখিত আদেশে কলেজের সিনিয়র শিক্ষক অধ্যাপক কাজী মুহাম্মদ মাইন উদ্দীন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। এর আগে কিছু সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ও নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে মো নূর হোসেনকে সাময়িক অব্যাহতি দেয়া হয়। অভিযোগ আছে, মো নূর হোসেন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ পেয়েছেন। কাজী মুহাম্মদ মাইন উদ্দীন ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে দর্শন বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার আগে তিনি একই কলেজের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি তার বর্তমান দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করবেন।