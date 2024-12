আদালতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের দুই নেতার জয় বাংলা স্লোগান

রিমান্ড শুনানি শেষে আদালতের এজলাস থেকে নামিয়ে হাজতখানার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় তারা জয় বাংলা স্লোগান দেন। এসময় তাদের দায়িত্বে থাকা ডিবি পুলিশকে স্লোগানে বাধা দিতে দেখা যায়নি৷ Your browser does not support the audio element.

রিমান্ড শুনানি শেষে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এজলাস থেকে হাজতখানার দিকে নেওয়ার সময় জয় বাংলা স্লোগান দিয়েছেন নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় দুই নেতা। এ দুজন হলেন- ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের সাধারণ সম্পাদক সিয়াম রহমান এবং কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন নাঈম। বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) রিমান্ড শুনানি শেষে আদালতের এজলাস থেকে নামিয়ে হাজতখানার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় তারা জয় বাংলা স্লোগান দেন। এসময় তাদের দায়িত্বে থাকা ডিবি পুলিশকে স্লোগানে বাধা দিতে দেখা যায়নি৷ গত ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকায় কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার মামলায় এদিন এ দুই ছাত্রলীগ নেতার দুইদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে আদেশ দেন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাসুমা রহমান। বুধবার বিকেল ৩টায় আসামি সিয়াম ও নাঈমকে আদালতে উপস্থিত করে ১০ দিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের উপ-পরিদর্শক মাসুম সরদার। অন্যদিকে আসামির রিমান্ড বাতিল ও জামিন চেয়ে আবেদন করেন তার আইনজীবী মো. তরিকুল ইসলাম ও ফারজানা ইয়াসমিন রাখী। শুনানি শেষে আসামির জামিন নামঞ্জুর করে দুদিনের রিমান্ডে নেওয়ার আদেশ দেন আদালত। মামলা সূত্রে জানা যায়, শেখ হাসিনা কর্তৃক শিক্ষার্থীদের রাজাকার আখ্যা দেওয়ার প্রতিবাদে গত ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যে বিক্ষোভ মিছিল করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। সেই বিক্ষোভ মিছিল নির্দয়ভাবে দমন করার উদ্দেশ্যে ছাত্রলীগ একই স্থানে সমাবেশের ডাক দেয়। ঘটনার দিন নিরস্ত্র আন্দোলনে আসামিরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর নির্বিচারে হামলা করে। তারা শিক্ষার্থীদের ওপর ইট, কাঠ, পাইপ, লোহার রড, হকিস্টিক, রামদা ও আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে দফায় দফায় হামলা চালায়। এতে গুরুতর জখম হন অনেকে। শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার এ ঘটনায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক মাহিন সরকার বাদী হয়ে রাজধানীর শাহবাগ থানায় মামলাটি করেন।