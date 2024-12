জাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি সোহেল, সম্পাদক আইরিন

নির্বাচনে মোট ১৫টি পদের মধ্যে ১৪টি পদে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। তবে সম্পাদক পদে তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এদের মধ্যে অধ্যাপক আইরিন আক্তার ১৯১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। Your browser does not support the audio element.

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) শিক্ষক সমিতি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এতে সভাপতি পদে ফার্মেসি বিভাগের অধ্যাপক সোহেল রানা ও সম্পাদক পদে ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (আইবিএ) অধ্যাপক আইরিন আক্তার নির্বাচিত হয়েছেন। সভাপতি অধ্যাপক সোহেল নির্বাচিত হয়েছেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) দুপুর আড়াইটায় ভোট গণনা শেষে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক অনিরুদ্ধ কাহালি। এর আগে, এদিন সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ক্লাবে ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলে। নির্বাচনে মোট ১৫টি পদের মধ্যে ১৪টি পদে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। তবে সম্পাদক পদে তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এদের মধ্যে অধ্যাপক আইরিন আক্তার ১৯১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। সহ-সভাপতি পদে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক এমরান জাহান, কোষাধ্যক্ষ পদে ফার্মেসি বিভাগের অধ্যাপক মাসুম শাহরিয়ার, যুগ্ম-সম্পাদক পদে ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ রায়হান শরীফ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাহী সদস্যের ১০টি পদে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। তারা হলেন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আবু সাঈফ মো. মুনতাকিনুল বারী চৌধুরী, জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আমিনা ইসলাম, গণিত বিভাগের অধ্যাপক আমিনুর রহমান খান, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক কো. লুৎফুল এলাহী, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নাহিদ আখতার, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আমজাদ হোসেন, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান এবং রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. আব্দুস সবুর।