বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ, বৃষ্টি হতে পারে শুক্রবার

কনকনে শীতের দাপটে কাঁপছে উত্তরের জনপদ। হিমেল বাতাস আর ঘন কুয়াশায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। কোনো কোনো অঞ্চলে বৃষ্টির মতো ঝরছে কুয়াশা। এরমধ্যেই বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আগামী শুক্রবার থেকে লঘুচাপের প্রভাবে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। এ বৃষ্টি তিন দিন থাকতে পারে। তবে বৃষ্টির সম্ভাবনার বিষয়টি বুধবার আরো নিশ্চিত হওয়া যাবে। মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) সকালে আবহাওয়াবিদ আব্দুর রহমান খান বলেন, “লঘুচাপটি রাতে তৈরি হয়েছে। এটি নিম্নচাপ বা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তবে সুস্পষ্ট লঘুচাপে পরিণত হতে পারে। তিনি বলেন, “লঘুচাপটি শ্রীলঙ্কার কাছাকাছি আছে, চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের এদিকে যেতে পারে। এর প্রভাবে শুক্রবার থেকে বাংলাদেশে শুধু বৃষ্টি হবে।" আগামী ২০ ও ২১ ডিসেম্বর দেশে রেকর্ড বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কানাডার সাসকাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া ও জলবায়ু গবেষক মোস্তফা কামাল পলাশ। সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) আবহাওয়া মডেল বিশ্লেষণ করে এক ফেসবুক পোস্টে তিনি লিখেছেন, আগামী ২০ ও ২১ ডিসেম্বর বাংলাদেশে রেকর্ড ব্রেকিং পরিমাণে শীতকালীন বৃষ্টির প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। ২০২২ সালের ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি এমন বৃষ্টি হয়েছিল বলেও জানান তিনি। তিনি লেখেন, ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে একই সময়ে ভারত ও বাংলাদেশের ওপর দিয়ে একটি শক্তিশালী পশ্চিমা লঘুচাপ অতিক্রম করবে। স্থলভাগের ওপরে পশ্চিমা লঘুচাপ ও সমুদ্রের ওপরে লঘুচাপের মিলিত প্রবাহে আগামী ২০ ও ২১ ডিসেম্বর বাংলাদেশে রেকর্ড ব্রেকিং শীতকালীন বৃষ্টির প্রবল আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকা চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল এবং ঢাকা বিভাগের জেলাগুলোতে এই ভারী বৃষ্টি হতে পারে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পরিমাণে বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা করা হচ্ছে রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের জেলাগুলোতে। অপেক্ষাকৃত হালকা পরিমাণে বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে রংপুর বিভাগে। বৃষ্টিতে খুলনা, বরিশাল, ঢাকা, ও চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাগুলোর আলুচাষিদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। পোস্টে এই আবহাওয়া ও জলবায়ু গবেষক পরামর্শ দেন, এসব বিভাগের কৃষকদের ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত আলুর জমিতে কৃত্রিম সেচ না দেয়ার জন্য। একই সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকদের জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করে রাখার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে। এদিকে সোমবার রাতে দেয়া আবহাওয়া দপ্তরের ৭২ ঘণ্টার পূর্বাভাসে জানানো হয়, উপমহাদেশীয় উচ্চচাপ বলয় পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে, এর বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণপূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। বুধবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে।