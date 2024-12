মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষা শুরু আজ

স্নাতক পর্যায়ের এলএলবি (অনার্স) ইন মেরিটাইম ল’, বিবিএ (অনার্স) ইন পোর্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড লজিস্টিকস, বিএসসি (অনার্স) ইন ওশানোগ্রাফি, বিএসসি (অনার্স) ইন মেরিন ফিশারিজ, বিএসসি (অনার্স) ইন নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড অফশোর ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামসমূহে ভর্তি নেওয়া হবে।

বিএসআরএম মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির ২০২৪-২৫ সেশনের স্নাতক শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা আজ শুক্রবার (২০ ডিসেম্বর) শুরু হচ্ছে। শেষ হবে আগামীকাল শনিবার (২১ ডিসেম্বর)। ইতিমধ্যে ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ। এর আগে আবেদন গত ৭ ডিসেম্বর শেষ হয়েছে। যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে গত ১১ ডিসেম্বর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০ ও ২১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য সকল অনুষদের (FMGP, FSA, FEOS & FET) ভর্তি পরীক্ষায় Non-Programmable Calculator ব্যবহার করা যাবে। স্নাতক পর্যায়ের এলএলবি (অনার্স) ইন মেরিটাইম ল’, বিবিএ (অনার্স) ইন পোর্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড লজিস্টিকস, বিএসসি (অনার্স) ইন ওশানোগ্রাফি, বিএসসি (অনার্স) ইন মেরিন ফিশারিজ, বিএসসি (অনার্স) ইন নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড অফশোর ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামসমূহে ভর্তি নেওয়া হবে।

সার্কুলারে উল্লিখিত নূন্যতম জিপিএ থাকলে সবাই পরীক্ষা দিতে পারবেন। যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে শুধু আবেদন সঠিকভাবে করা হয়েছে কি না, তা যাচাই করার জন্য। ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে www.bsmrmu.edu.bd এই ওয়েবসাইট এ। আবেদনের পোর্টাল applyonline.bsmrmu.edu.bd। আর হেল্পডেস্ক ইমেইল: [email protected]।

শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশাবলী

স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা সাতটি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্ৰগুলো হলো, বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (মেঘনা ভবন), বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (পদ্মা ভবন), মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ (এমসিপিএসসি), বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজ, খুলনা।

পরীক্ষা শুরুর ন্যূনতম ৩০ মিনিট পূর্বে স্ব-স্ব কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে আসন বিন্যাস মোতাবেক আসন গ্রহণ করতে হবে। OMR Sheet-এর নির্ধারিত স্থানে নাম ও অন্যান্য তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করতঃ স্বাক্ষর করতে হবে। এছাড়া Attendance Sheet-এ অবশ্যই স্বাক্ষর করতে হবে। OMR Sheet-এ Exam Roll No. Set Applicant’s Name, Signature of the Applicant, Faculty Name নির্ধারিত স্থানে লেখার পর সংশ্লিষ্ট বৃত্ত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) যথাযথভাবে ভরাট করতে হবে। এখানে কোন প্রকার ঘষামাজা অথবা কাটাকাটি করলে উত্তরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন পাওয়ার সাথে সাথে সকল পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে মুদ্রিত আছে কিনা নিশ্চিত হতে হবে। সকল পৃষ্ঠায় মুদ্রণ না থাকলে প্রশ্নপত্র পরিবর্তনের জন্য পরিদর্শককে অবহিত করতে হবে। সকল অনুষদ (FMGP, FSA, FEOS & FET) -এর পরীক্ষার্থীরা Non-programmable ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবেন।

Faculty of Maritime Governance & Policy (FMGP) 4 Faculty of Shipping Administration (FSA)-এর পরীক্ষার্থীদের যে কোনো একটি ঐচ্ছিক বিষয়ের উত্তর দিতে হবে। ঐচ্ছিক বিষয়টি নির্বাচনের জন্য ‘Elective Subjects’ অংশে আবশ্যিকভাবে Math, Accounting, General Knowledge অপশনের যে কোনো একটি বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে পরীক্ষার্থীদের কান দৃশ্যমান রাখবেন। পরীক্ষার্থীরা কোন অবস্থাতেই বই, কাগজপত্র, ব্যাগ, মোবাইল ফোন, ঘড়ি, ক্যামেরা, এটিএম কার্ড, ব্লুটুথ ডিভাইস এবং যে কোন ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস নিয়ে পরীক্ষার কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রবেশপত্র, OMR Sheet, Attendance Sheet-এর স্বাক্ষরসমূহ অবশ্যই এক হতে হবে। পরীক্ষা চলাকালীন কোনো পরীক্ষার্থী কক্ষ ত্যাগ করবে না। পরীক্ষা শেষে পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে OMR Sheet ও প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করার পর নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত পরীক্ষার্থীরা কক্ষে অবস্থান করবে। OMR Sheet-এ Invigilator স্বাক্ষর করেছেন কিনা পরীক্ষার কক্ষ ত্যাগ করার পূর্বে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে।

