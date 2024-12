বঙ্গভবনে মোবাইল হারালেন মির্জা আব্বাস

বঙ্গভবনের ভিআইপি ইনক্লোজারের ভেতরে এ ঘটনা ঘটে, যেখানে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন, পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্ট জোসে রামোস হোর্তা, উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য, তিন বাহিনীর প্রধানসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। Your browser does not support the audio element.

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সংবর্ধনায় যোগ দিয়েছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। তবে সেখান থেকে তার স্যামসাং এস-২৪ আল্ট্রা মোবাইল ফোনটি হারিয়ে গেছে। সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) বঙ্গভবনের ভিআইপি ইনক্লোজারের ভেতরে এ ঘটনা ঘটে, যেখানে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন, পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্ট জোসে রামোস হোর্তা, উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য, তিন বাহিনীর প্রধানসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। মির্জা আব্বাস জানান, তিনি খাবার খাচ্ছিলেন এবং ফোনটি পাশে রেখেছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি মোবাইল ফোনটি দেখতে না পেয়ে আশপাশে খুঁজতে শুরু করেন, কিন্তু সেটি পাওয়া যায়নি। এরপর তিনি বিষয়টি সেখানে নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনীকে জানান। এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোবাইল ফোন হারানোর ঘটনায় মির্জা আব্বাস চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, বঙ্গভবনের মতো নিরাপদ স্থানে এমন অপ্রীতিকর ঘটনা কীভাবে ঘটতে পারে?