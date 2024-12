নতুন রাজনৈতিক দল জাতীয় বিপ্লবী পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা

ছয় মাসের জন্য গঠিত আহ্বায়ক কমিটির কাজ হবে জাতীয় নির্বাচনের আগে ফ্যাসিবাদ বিলোপ ও নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য জনগণকে সংগঠিত করে রাজনৈতিক সংগ্রাম গড়ে তোলা। এ জন্য দেশের সব গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐকমত্য তৈরি করা হবে। Your browser does not support the audio element.

মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল ‘জাতীয় বিপ্লবী পরিষদ’-এর ৭৭ সদস্যের আংশিক কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। কমিটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র আনিসুর রহমানকে রাজনৈতিক প্রধান, মোহাম্মদ শাফিউর রহমানকে সাংগঠনিক প্রধান ও খোমেনী ইহসানকে আহ্বায়ক এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র হাসান মোহাম্মদ আরিফকে সদস্যসচিব করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ শামসুদ্দীন; যুগ্ম আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার মঈনুল ইসলাম, জাকির মজুমদার, রোটারিয়ান রাবেয়া আখতার, নুসরাত রহমান, তামিমা জোবাইদা, সালমান বিন ফারুক, ডা. মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম ও সাইয়েদ কুতুব; সহকারী সদস্যসচিব ইঞ্জিনিয়ার ইমামুল হক, আব্দুস সালাম, সৌরভ শাকিল, সাব্বির আহমেদ, ডা. মাসুম বিল্লাহ, গুলবুদ্দিন গালিব ইহসান ও সাইদ আহমেদ। সদস্য হিসেবে আছেন রাদিয়ান ইসলাম, সাইদুল ইকরাম, মো. ইসমাইল হোসেন, এমএ বাকী বিল্লাহ, কাউসার আহমেদ, মো. সিফাতুল ইসলাম, মাহমুদ হাসান অভি, আল-আমিন ইজারাদার, ডা. নিজামুল হক, আহমেদ মোফাচ্ছের মিশু, মাহমুদুল হাসান ফয়সাল, সাইফুল্লাহ মো. খালিদ, মো. সাইদুল ইসলাম, মো. আতিকুল ইসলাম হামিম, শেখ আবু সুফিয়ান, এমএইচ মাসুদ, মো. তাজুল ইসলাম, আশিকুর রহমান, মো. দোদুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার তাওহীদুল ইসলাম, আনহার আহমেদ, মো. যুবায়ের রহমান, মো. ফারহান মাহতাব, ফয়সাল আল মাহমুদ ফাহাদ, রাকিব উদ্দিন, খালিদ হোসাইন, মো. তৌহিদুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার মহিউদ্দিন হাসান, মো. আনিসুর রহমান ভূইয়া, মো. মাহমুদ হাসান জুবায়ের, ডা. হাবিবুল্লাহ মারজান, মো. আশরাফ আলী, আব্দুল্লাহ আল মাহফুজ, মো. তোফায়েল হোসেন, মো. সাঈদ হাসান অভি, মাহফুজুর রহমান, আবু ওবাইদা আরাফাত, জয়নাল আবেদীন, মো. তৌহিদুল ইসলাম, সুমন আহমেদ, রাকিবুল ইসলাম, আতিয়ার রহমান, নয়ন তানভিরুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, আজহার এইচ হাবিব, আবু ছালেহ, ওয়াসিম আহাম্মদ, মোহাম্মদ সিফাতুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলমগীর কবির, মেহেদী হাসান মুরাদ, তৌহিদ তপু, হারুনুর রশীদ, মো. আমিরুল ইসলাম, সরোয়ার হোসাইন, সোহেল আহমাদ এবং এইচএম বায়েজিদ বোস্তামী। বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) সংগঠনটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কমিটি ঘোষণার কথা জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ছয় মাসের জন্য গঠিত আহ্বায়ক কমিটির কাজ হবে জাতীয় নির্বাচনের আগে ফ্যাসিবাদ বিলোপ ও নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য জনগণকে সংগঠিত করে রাজনৈতিক সংগ্রাম গড়ে তোলা। এ জন্য দেশের সব গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐকমত্য তৈরি করা হবে। একই সময়ে দলটি রাজধানীসহ সব বিভাগ, মহানগর, জেলা ও থানা পর্যায়ে কমিটি গঠন করবে। পাশাপশি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন, দলীয় তহবিল গঠন ও কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মে মাসে প্রথম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল করা হবে। এর মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদ বিলোপ ও নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য চূড়ান্ত আন্দোলনের ডাক দেবে দলটি। এর আগে ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে নতুন দল জাতীয় বিপ্লবী পরিষদ আত্মপ্রকাশ করে। এদিন দোয়া মাহফিল শেষে সংগঠনটির শতাধিক নেতাকর্মী নিয়ে মিছিলসহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে সমাবেশ করে। উল্লেখ্য, ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পরপরই ছাত্র-জনতার একাংশ নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়ে প্রথমে বিপ্লবী ছাত্র পরিষদ নামে একটি নতুন ছাত্রসংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এর ধারাবাহিকতায় নতুন দলও গঠন করা হয়।