২০২৩ খ্রিষ্টাব্দের সাত কলেজের অনার্সের ১ম বর্ষ সম্মান নিয়মিত, অনিয়মিত ও মানোন্নয়ন পরীক্ষার গণিত বিষয়ের পরীক্ষার সংশোধিত সূচি প্রকাশিত হয়েছে। মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. বাহালুল হক চৌধুরীর সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। নতুন সূচি অনুযায়ী এই পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে এই তারিখ ছিল ২২ ডিসেম্বর। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উল্লিখিত পরীক্ষার সময়সূচির অন্যান্য অংশ অপরিবর্তিত থাকবে।