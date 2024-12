ভারতের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক চান না নুসরাত

সমন্বয়ক নুসরাত তাবাসসুম বলেন, ৭১-কে স্বীকার করলে ২৪-কে স্বীকার করা যাবে না বিষয়টি এমন নয়। ৭১-এ যেটি শুরু হয়েছিল ২৪ সেটিরই একটি সিলসিলা (ধারাবাহিকতা)। স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধ আওয়ামীকরণের কালো ছায়ায় আবদ্ধ ছিল। সে ছায়া কেটে যাওয়ার পর মানুষ বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করতে পারছে। Your browser does not support the audio element.

স্বামী-স্ত্রীর মতো নয়, ভারত-বাংলাদেশের আচরণ প্রতিবেশীসুলভ হওয়া উচিত বলে মনে করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নুসরাত তাবাসসুম। সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গায় বিজয় মেলায় অংশ নিয়ে এ কথা বলেন তিনি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম ও পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা। এবারের বিজয় উদযাপন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘৭১-কে স্বীকার করলে ২৪-কে স্বীকার করা যাবে না বিষয়টি এমন নয়। ৭১-এ যেটি শুরু হয়েছিল ২৪ সেটিরই একটি সিলসিলা (ধারাবাহিকতা)। স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধ আওয়ামীকরণের কালো ছায়ায় আবদ্ধ ছিল। সে ছায়া কেটে যাওয়ার পর মানুষ বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করতে পারছে। এর আগে বিজয় দিবস মানেই ছিল সকাল থেকে একই ধরনের গান বাজছে, মোটরসাইকেলের শো ডাউন চলছে আর দলীয় লোকজনের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ হচ্ছে। সেখানে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল না। জুলাই অভ্যুথানের পর বর্তমান প্রজন্ম বিজয়ের আনন্দ বুঝতে পারছে। নতুন করে বিজয় বা স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত করার জন্য জুলাই অভ্যুত্থানের খুব দরকার ছিল।’ দেশে নির্বাচনের বিষয়ে সমন্বয়ক নুসরাত তাবাসসুম বলেন, ‘গণতান্ত্রিক কাঠামোতে নির্বাচন তো হওয়ায় উচিত। তবে তার আগে সকল রাজনৈতিক দলগুলোর একমতে এসে সংস্কার শেষ করে তারপর নির্বাচন হওয়া উচিত।’ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চুয়াডাঙ্গার সভাপতি আসলাম অর্ক, সাধারণ সম্পাদক সাফফাতুল ইসলাম, মুখ্য সংগঠক সজিবুল ইসলামসহ কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর জেলার নেতারা।