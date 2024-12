মাউশি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হলেন অধ্যাপক রেজাউল করীম

অধ্যাপক এ বি এম রেজাউল করীম শিক্ষা খাতের অতি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাটির মহাপরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন। এতদিন তার মূল পদ ছিলো মাউশি অধিদপ্তরের পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন )। নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে তিনি এই দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। সরকারি বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালে গত ৬ জুন তাকে মাউশি অধিদপ্তরের কলেজ ও প্রশাসন শাখার পরিচালক করা হয়। তিনি অধ্যাপক শাহেদুল খবির চৌধুরীর স্থলাভিষিক্ত হন। Your browser does not support the audio element.

এবার মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের চলতি দায়িত্ব পেলেন অধ্যাপক এ বি এম রেজাউল করীম। গত ২৫ আগস্ট থেকে তিনি শিক্ষা খাতের অতি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাটির মহাপরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন। এতদিন তার মূল পদ ছিলো মাউশি অধিদপ্তরের পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন )। নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে তিনি ২৫ আগস্ট থেকে এই দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের সর্বোচ্চ পদ এটা। আজ বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে চলতি দায়িত্বের এ তথ্য জানা যায়। বর্তমানে সরকারি সফরে ইন্দোনেশিয়ায় রয়েছে মহাপরিচালক। বুধবার বিকেলে তিনি টেলিফোনে দৈনিক শিক্ষাডটকমকে বলেন, 'আজই অনলাইনে যোগদান করবো। সবার সহযোগীতা কামনা করেছেন তিনি। এর আগে রাজধানীর সরকারি বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালে গত ৬ জুন তাকে মাউশি অধিদপ্তরের কলেজ ও প্রশাসন শাখার পরিচালক করা হয়। তিনি অধ্যাপক শাহেদুল খবির চৌধুরীর স্থলাভিষিক্ত হন। সাধারণ সরকারি ও বেসরকারি হাইস্কুল, কলেজ ও প্রফেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ, বদলি, পেনশন, এমপিওভুক্তি এবং শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করাই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান প্রধান কাজ।