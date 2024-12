বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষো*ভ সমাবেশ

আন্দোলনকারীরা জানায়, ১২ ডিসেম্বর ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সাবেক শিক্ষার্থী তাজবির হোসেন শিহান ও ১৪ ডিসেম্বর আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (এআইইউবি) শিক্ষার্থী ওয়াজেদ সীমান্তকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আর বাড্ডা লেক থেকে উদ্ধার করা হয় অজ্ঞাতপরিচয় তরুণীর মরদেহ। Your browser does not support the audio element.

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ শিক্ষার্থীসহ এক তরুণী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ ও এর বিচার দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশন। এসব হত্যাকাণ্ডকে পরিকল্পিত উল্লেখ করে আগামী দুই কার্য দিবসের মধ্যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানান বক্তারা। বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) সকালে রাজধানীর নর্দা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সড়ক অবরোধ করে এসব হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করে তারা। আন্দোলনকারীরা জানায়, ১২ ডিসেম্বর ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সাবেক শিক্ষার্থী তাজবির হোসেন শিহান ও ১৪ ডিসেম্বর আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (এআইইউবি) শিক্ষার্থী ওয়াজেদ সীমান্তকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আর বাড্ডা লেক থেকে উদ্ধার করা হয় অজ্ঞাতপরিচয় তরুণীর মরদেহ। বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে বক্তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে খুনিদের শনাক্ত করে বিচার, শহীদ শিহান ও শহীদ সীমান্তের পরিবারকে সরকারিভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীসহ জুলাই বিপ্লবে সক্রিয় ভূমিকা রাখা সহযোদ্ধাদের যথাযথ নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি জানান। এসময়ে বক্তারা বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনকে একটি সফল গণ অভ্যুত্থানে পরিণত করেছিল প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরাই। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি শিক্ষার্থীরাই তাদের জীবন দিয়ে ফ্যাসিবাদের পতন ঘটানোয় সম্মুখ সারি থেকে লড়াই করেছিল। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা জুলাই বিপ্লবের স্তম্ভ। এই স্তম্ভে একের পর এক আঘাত এই বিপ্লবের ওপরেই আঘাতের শামিল। জুলাই বিপ্লবকে রক্ষা ও ফ্যাসিবাদের দোসরদের যেকোনো ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় দেশের প্রয়োজনে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে শেষ করা হয় সমাবেশ। এ সমাবেশে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা অংশ নেন। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র আশরাফুল ইসলাম জায়েদের সার্বিক পরিচালনায় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ইয়ুথ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সচিব জাহিদুল ইসলাম। বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক সিবগাতুল্লাহ।