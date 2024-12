স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু হয় রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম।স্থানীয় দুটি কলেজের ভবন ও একটি ভাড়া করা ভবনে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। যেখানে শ্রেণিকক্ষ সংকটে একই কক্ষে চলছে ছয় ব্যাচের ক্লাস। Your browser does not support the audio element.

প্রতিষ্ঠার আট বছরেও রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করায় ঢাকা-পাবনা মহাসড়ক করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা। এ সময় ‘আমার ক্যাম্পাস আমার ঘর, থাকব না আর যাযাবর’, ‘দফা এক দাবি এক, ক্যাম্পাস ক্যাম্পাস’ ইত্যাদি স্লোগান তোলেন শিক্ষার্থীরা। বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) সকালে শিক্ষার্থীরা মহাসড়কটি অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন। এর আগে স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার দাবিতে বিগত ১৮ নভেম্বর সকালে অস্থায়ী একাডেমিক ভবনে মানববন্ধন করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে স্মারকলিপি দিলেও কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় সড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ ব্যাচের শিক্ষার্থীর পড়াশোনা চলমান। আমাদের কোনো ক্যাম্পাস না থাকায় ক্লাসরুম সংকটে আমাদের সেশনজট দিন দিন বাড়ছে। পাশাপাশি কোনো হল না থাকায় তীব্র আবাসন সংকটে পড়ছে শিক্ষার্থীরা।’ ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে শুরু হয় রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম।স্থানীয় দুটি কলেজের ভবন ও একটি ভাড়া করা ভবনে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। যেখানে শ্রেণিকক্ষ সংকটে একই কক্ষে চলছে ছয় ব্যাচের ক্লাস। শিক্ষার্থীরা জানান, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর এলাকায় সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর মেস চাহিদার তাগিদে দিন দিন হু হু করে বাড়ছে বাসা ভাড়াও। মাত্র ১১ বর্গ কিমির ছোট এই মফস্বল উপজেলা শহরে গড়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে থাকতে হয় ১৫০০-২০০০ টাকা সিট ভাড়া দিয়ে। একদিকে অত্যধিক আবাসন ব্যয়, অন্যদিকে বাজারের এই উর্ধ্বগতিতে দিশেহারা সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের ৮ মে বিশ্বকবির ১৫৪তম জন্মবার্ষিকীতে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১১ই মে ২০১৫ তারিখে মন্ত্রী সভার বৈঠকে ‘রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়,বাংলাদেশ আইন,২০১৫’-এর খসড়া অনুমোদন পাওয়ার পরবর্তীতে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুলাই সংসদে পাস হয় ‘রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় আইন’। পরবর্তী সময়ে ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ এপ্রিল ১০৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়টির। প্রথম উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন ঢাবির বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ ও দ্বিতীয় উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন রাবির মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহ্‌ আজম। বর্তমানে উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ঢাবির আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. এস এম হাসান তালুকদার।