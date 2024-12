শিক্ষাকে ক্যাডার বহির্ভূত করার প্রস্তাব প্রত্যাখান 

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ষোল হাজার সদস্যের একক মুখপাত্র বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন এই সুপারিশ সর্বোতভাবে প্রত্যাখ্যান করছে। ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে অনুরূপ একটি প্রচেষ্টা আমরা প্রতিহত করেছি। বিষয়টি মীমাংসিত। Your browser does not support the audio element.

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত না রাখার সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেছে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার সমিতি। তারা বলেছে, এমন সিদ্ধান্তের ফলে শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষা প্রশাসন এবং সংস্কার কার্যক্রমে স্থবিরতা এলে শিক্ষা ক্যাডার সমিতি কোনো দায় নেবে না। বুধবার দৈনিক শিক্ষাডটকমকে পাঠানো এক প্রতিবাদলিপিতে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবাদলিপিতে শিক্ষা ক্যাডাররা বলেন, সংবাদ মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার ও বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারকে কাঠামোর বাইরে রাখার সুপারিশ করতে যাচ্ছে। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ষোল হাজার সদস্যের একক মুখপাত্র বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন এই সুপারিশ সর্বোতভাবে প্রত্যাখ্যান করছে। ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে অনুরূপ একটি প্রচেষ্টা আমরা প্রতিহত করেছি। বিষয়টি মীমাংসিত। সংস্কারের মাধ্যমে সকল বৈষম্য নিরসন ও গতিশীল জনবান্ধব জনপ্রশাসন তৈরির লক্ষ্যে গঠিত কমিশনের এ ধরনের সুপারিশ বর্তমান অন্তর্বতীকালীন সরকারের বৈষম্যবিরোধী মূল চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক। তাই এ সুপারিশ প্রত্যাহার করা না হলে কার্যকর প্রশাসনিক সংস্কার ব্যর্থ হবে। প্রতিবাদলিপিতে আরো বলা হয়, কমিশন নেতৃত্বের বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে কোনোরূপ আলোচনা না করে এমন প্রস্তাবনা তৈরি এবং গণমাধ্যমে একতরফাভাবে প্রচার করা সুবিবেচনা প্রসূত নয়। শিক্ষা খাতে অস্থিরতা তৈরি করে সরকারকে অস্থিতিশীল করার এটি কোনো ষড়যন্ত্র কি না তা খতিয়ে দেখা উচিৎ। এরূপ সিদ্ধান্তের ফলে শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষা প্রশাসন এবং সংস্কার কার্যক্রমে স্থবিরতা এলে বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন কোনোরূপ দায় নেবে না। ক্যাডার সংকোচন এবং শিক্ষাকে মেধাশূন্য করার এ অপচেষ্টার আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে এ প্রচেষ্টা বন্ধ করার জোরালো আহ্বান জানাচ্ছি।