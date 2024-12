হামলার প্রতিবাদে রুয়েট শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

শিক্ষার্থীরা জানান, সড়ক অবরোধ তুলে নিলেও আজ সারাদিন তাদের ক্লাস পরীক্ষা বর্জন কর্মসূচি চলবে। রুয়েট প্রশাসনকে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া না হলে লাগাতার আন্দোলনে যাবেন তারা। Your browser does not support the audio element.

শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে জড়িতদের গ্রেফতারসহ ৫ দফা দাবিতে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে রাজশাহী নগরীর ভদ্রা মোড়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।তাদের দাবি, হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও শাস্তির মুখোমুখি করতে হবে। নগরীর বিভিন্ন আবাসিক এলাকা ও মেসে থাকা শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে। মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) দুপুর ১টার দিকে রুয়েট থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে এসে নগরীর ভদ্রা মোড়ে চৌরাস্তা অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। প্রায় আধাঘণ্টা সেখানে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা। এর ফলে নগরীর ভদ্রা এলকায় যানজট তৈরি হয়। আন্দোলনকারীদের ভাষ্য, সোমবার সন্ধ্যায় শহরের পদ্মা আবাসিক এলাকায় দোকানদারের সঙ্গে কথা কাটাকাটির জেরে স্থানীয়দের সঙ্গে রুয়েট শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ হয়। এতে অন্তত ১০ শিক্ষার্থী আহত হন। ৩ জন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তারই প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ। শিক্ষার্থীরা জানান, সড়ক অবরোধ তুলে নিলেও আজ সারাদিন তাদের ক্লাস পরীক্ষা বর্জন কর্মসূচি চলবে। রুয়েট প্রশাসনকে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া না হলে লাগাতার আন্দোলনে যাবেন তারা। রাজশাহী মহানগরীর চন্দ্রিমা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মতিয়ার রহমান জানান, রুয়েট প্রশাসন বাদী হয়ে মতিহার থানায় ৫ জনের নাম উল্লেখ ও ৫০ জন অজ্ঞাতনামা আসামির বিরুদ্ধে মামলা করেছে। পুলিশ অভিযান চালিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ২ জনকে গ্রেফতার করেছে।