শাহী মহল্লা মোহাম্মদিয়া আলিম মাদরাসায় নিয়ােগ বিজ্ঞপ্তি

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদরাসা বিধিমালা-২০১৮ (২৩- ১১-২০২০ পর্যন্ত সংশোধিত) শাহী মহল্লা মোহাম্মদিয়া আলিম মাদরাসায় বিধি মোতাবেক ১জন ইবতেদায়ি প্রধান শিক্ষক নিয়ােগ দেওয়া হবে । শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি ও ৫০০ টাকা ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারসহ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে ২০ দিনের মধ্যে অধ্যক্ষ বরাবর আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হলো। যােগাযােগ: শাহী মহল্লা মোহাম্মদিয়া আলিম মাদরাসা, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। মােবাইল: 01711585596, 01677050542