বোলিং অ্যাকশনের পরীক্ষা দেবেন সাকিব

লঙ্কান টি১০ সুপার লিগে গলে মারভেলসে খেলার সময়ই বোলিং নিষেধাজ্ঞার খবরটি পেয়েছিলেন সাকিব আল হাসান। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) অধীনে বায়ো মেকানিক্স ল্যাবের পরীক্ষায় ফেল করায় বাংলাদেশের ঘরোয়া লিগ ছাড়া আর কোনো ক্রিকেটে বোলিং করা এখন নিষিদ্ধ এই অলরাউন্ডারের জন্য। তবে বিদেশের লিগে খেলার সুযোগ বজায় রেখে ব্যাটার হিসেবে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এদিকে জানা গেছে, ভারতের চেন্নাইয়ের বায়োমেকানিক্স ল্যাবে পরীক্ষা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন সাকিব। বিসিবির একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পাকিস্তানের স্পিন কোচ মুশতাক আহমেদের সঙ্গেও সাকিব নিয়মিত যোগাযোগ করছেন। গলে মারভেলসে খেলার সময়ই তিনি নেটে বোলিং নিয়ে কাজ শুরু করেন। ভিডিও অ্যানালিস্টের মাধ্যমে নিজের ফুটেজ বিশ্লেষণ করিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনছেন তিনি। বোলিং নিষেধাজ্ঞার পর থেকেই নিজের অ্যাকশন ঠিক করতে উদ্যোগী হয়েছেন সাকিব। সম্প্রতি একটি ভিডিও প্রকাশ করে বোলিং অনুশীলনের তথ্য দিয়েছেন তিনি, যা সমর্থকদের জন্য আশার আলো। বিসিবি সূত্রে জানা গেছে, নেটে বোলিং অ্যাকশন নিয়ে কাজ করছেন সাকিব, যেখানে তাকে সহায়তা করছেন ভিডিও অ্যানালিস্ট। অনূর্ধ্ব-১৯ দলে খেলার সময় সাকিবের বোলিং অ্যাকশনে ত্রুটি ধরা পড়েছিল। পরে রিচার্ড ম্যাকিন্সের তত্ত্বাবধানে বিসিবি এইচপির ক্যাম্পে অ্যাকশন ঠিক করেন তিনি। ক্যারিয়ারের দীর্ঘ সময় কোনো প্রশ্ন ওঠেনি তার বোলিং নিয়ে। কিন্তু সম্প্রতি ইংলিশ কাউন্টিতে একটি ম্যাচে ৬৩ ওভার বল করার পর সমস্যা দেখা দেয়। বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের ডেপুটি ম্যানেজার শাহরিয়ার নাফীস বলেন, আঙুল ফোলা ও ব্যথা নিয়ে বোলিং করেছিল সাকিব। যে কারণে কিছু ডেলিভারি এদিক-ওদিক হয়েছে। ম্যাচে যেমন বল করেছিল, ল্যাবের টেস্টেও তেমন করায় ত্রুটি ধরা পড়ে। তবে আমার বিশ্বাস, সাকিব এখন পরীক্ষা দিলে তার অ্যাকশনে কোনো সমস্যা থাকবে না। কারণ ইংলিশ কাউন্টির পর তিনি ভারতের টেস্ট সিরিজেও খেলেছেন। বোলিং নিষেধাজ্ঞার কারণে সাকিবকে নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তায় ছিল বিসিবি। তবে তার উদ্যোগ এবং কাজের প্রতি নিষ্ঠা দেখে এখন আশাবাদী বিসিবি। চেন্নাইয়ের ল্যাবে সময় পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন সাকিব। সফলভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আবার বোলিং করার অনুমতি পাবেন এই বাঁহাতি অলরাউন্ডার।