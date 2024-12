মাভাবিপ্রবিতে শিক্ষকদের কর্মশালা

ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর আয়োজনে শিক্ষকদের ‘টিচিং-লার্নিং অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট: মেথডস অ্যান্ড টেকনিকস’ নিয়ে কর্মশালা। Your browser does not support the audio element.

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (মাভাবিপ্রবি) ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর আয়োজনে শিক্ষকদের ‘টিচিং-লার্নিং অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট: মেথডস অ্যান্ড টেকনিকস’ নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সম্মেলন কক্ষে কর্মশালার উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. আনোয়ারুল আজীম আখন্দ। রিসোর্স পারসন হিসেবে কর্মশালা পরিচালনা করেন সিলেট আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. আশরাফুল আলম। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী ও আইকিউএসির অতিরিক্ত পরিচালক ড. মো. খাইরুল ইসলাম বক্তব্য দেন। কোর্স সমন্বয়ক হিসেবে বক্তব্য দেন আইকিউএসির পরিচালক প্রফেসর ড. মো. মতিউর রহমান ও অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আইকিউএসির অতিরিক্ত পরিচালক ড. শাহ আদিল ইশতিয়াক। কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের সব বিভাগের চেয়ারম্যান ও ১ম বর্ষ ১ম সেমিস্টারের কোর্স শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন।