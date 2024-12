২ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশিদের জন্য ই-ভিসা পরিষেবা চালু করা হবে। তবে বাংলাদেশি সরকারি পাসপোর্টধারীদের ১৯ ডিসেম্বর থেকে এ সুবিধা দেবে থাইল্যান্ড। Your browser does not support the audio element.

বাংলাদেশিদের জন্য ই-ভিসা চালু করছে থাইল্যান্ড ভিসা আবেদন ও ভ্রমণ আরো সহজ করতে বাংলাদেশিদের জন্য ই-ভিসা চালু করছে থাইল্যান্ড। সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ঢাকার থাই দূতাবাস। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশিদের জন্য ই-ভিসা পরিষেবা চালু করা হবে। তবে বাংলাদেশি সরকারি পাসপোর্টধারীদের ১৯ ডিসেম্বর থেকে এ সুবিধা দেবে থাইল্যান্ড। আবেদনের ১০ দিনের মধ্যে ই-মেইলে এ ভিসা দেয়া হবে। আবেদনকারীদের https://www.thaievisa.go.th ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আবেদন করতে হবে। এর জন্য পাসপোর্ট জমা দেবার প্রয়োজন হবে না। এই নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে, আবেদনকারীরা ই-মেইলের মাধ্যমে অনুমোদিত ভিসা পাবেন যা প্রিন্ট করে প্রবেশের সময় থাই ইমিগ্রেশনে দেখাতে হবে। কিছু প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশের আবেদনকারীরা সরাসরি ই-ভিসা ওয়েবসাইটে ভিসা ফি দিতে পারবেন না। আবেদন জমা দেয়ার পরে সিস্টেম একটি ‘পেমেন্ট ইনফো সামারি’ শীট তৈরি করবে। যাতে আবেদনের রেফারেন্স নম্বর, কিউআর কোড এবং ভিসা ফি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আবেদনকারীদের অবশ্যই https://www.combank.net.bd/thaievisa এই লিংকের মাধ্যমে থাই দূতাবাসের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নির্ধারিত অর্থ স্থানান্তর করতে হবে এবং যাচাইকরণের জন্য ‘পেমেন্ট ইনফো সামারি’ শীট আপলোড করতে হবে। ব্যাংকে নগদ অর্থ গ্রহণ করা হবে না। ই-ভিসা সাধারণত ১০ কর্মদিবসের মধ্যে প্রক্রিয়া করা হবে। থাই ই-ভিসার জন্য কীভাবে আবেদন করতে হবে তার নির্দেশাবলী https://www.thaievisa.go.th ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। ই-ভিসা চালুর ফলে আগামী ২৪ ডিসেম্বর থেকে ঢাকার থাইল্যান্ডের ভিসা সেন্টারটি বন্ধ করে দেয়া হবে বলেও জানিয়েছে দূতাবাস।