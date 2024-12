৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা আগামী বছরের এপ্রিলে হতে পারে

৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা আয়োজনের জন্য প্রশ্নপত্র মডারেশন, কেন্দ্র নির্ধারণ, কক্ষ পরিদর্শক, ইনভিজিলেটরসহ সব বিষয় নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। Your browser does not support the audio element.

৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা আয়োজনের প্রস্তুতি শুরু করেছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)। আগামী বছরের এপ্রিলে এই বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা আয়োজন করা হতে পারে। মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) পিএসসি’র একটি সূত্র জানিয়েছে, ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা আয়োজনের জন্য প্রশ্নপত্র মডারেশন, কেন্দ্র নির্ধারণ, কক্ষ পরিদর্শক, ইনভিজিলেটরসহ সব বিষয় নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সবকিছু ঠিক করে, কমিশনের সভায় পরবর্তীতে পরীক্ষা শুরুর তারিখসহ যাবতীয় বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। জানতে চাইলে পিএসসি’র জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান বলেন, ‘২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কবে পরীক্ষা শুরু হবে সেটি পরবর্তীতে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।’ চলতি বছরের ৯ মে প্রথম দফায় ৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে সাংবিধানিক সংস্থাটি। তবে পট পরিবর্তনের পর আগে উত্তীর্ণ ১০ হাজার ৬৩৮ জনের সঙ্গে আরও ১০ হাজার ৭৫৯ প্রার্থীকে উত্তীর্ণ করে ৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল নতুন করে প্রকাশ করে পিএসসি। ফলে মোট উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২১ হাজার ৩৯৭ জনে। তারা লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন। ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ নভেম্বর ৪৬তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ এপ্রিল প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হয়। গত ৯ মে প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ করা হয়েছিল। গত ৫ অগাস্ট সরকার পতনের পর ৪৪, ৪৫ ও ৪৬তম পরীক্ষার সব প্রক্রিয়া বাতিলের দাবি জানিয়েছিল বিএনপি। গত অক্টোবরে পিএসসির নতুন চেয়ারম্যান ও চার সদস্য দায়িত্ব নেন। এরপর ৪৪তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা বাতিল, ৪৬তমের প্রিলির ফল নতুন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন।