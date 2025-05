শিক্ষা সংস্কার কমিশন না হওয়া জাতির জন্য হতাশার: অধ্যাপক মামুন | বিবিধ নিউজ

শিক্ষা সংস্কার কমিশন না হওয়া জাতির জন্য হতাশার বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কামরুল হাসান মামুন।

শনিবার (৩১ মে) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে অধ্যাপক মামুন এ মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, ইউনেস্কো কেন শিক্ষায় জিডিপির ন্যূনতম ৫ দশমিক ৫ শতাংশ দেওয়ার কথা বলে? যেন শিক্ষকতা পেশাকে আকর্ষণীয় করা যায় যাতে মেধাবীরা এই পেশায় আসে। যেন শিক্ষকরা নিজ পেশায় সম্মানের সাথে আত্মনিয়োগ করতে পারে। যেন গবেষণায় পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়া যায়। ইনফ্যাক্ট, অধিকাংশ উন্নত দেশ গবেষণার জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ দেয় যাকে তারা ‘গবেষণা ও উন্নয়ন’ বা ‘রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট’ বা ‘আর এন্ড ডি’ বরাদ্দ বলে। এই খাতে আমাদের একটি পয়সাও বরাদ্দ দেয় না।

‘গবেষণা ও উন্নয়ন’ বরাদ্দ কেন বলে? কারণ তারা জানে একটি দেশের উন্নয়ন আর গবেষণা হাত ধরাধরি করে চলে। গবেষণার জন্য সর্বোচ্চ মেধাবীদের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে নিয়োগ দিতেই হবে, বলেন অধ্যাপক মামুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক বলেন, ভারতের একজন পোস্ট-ডক ফেলোকে মাসে ৮০ হাজার রুপি বা ১ লাখ ১৪ হাজার টাকা ফেলোশিপ দেওয়া হয়। শুধু তাই না। বছরে ২ লাখ টাকা গবেষণা সাপোর্ট দেয়, থাকার জন্য ষ্টুডিও এপার্টমেন্ট দেয়। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক যার পিএইচডি আছে, পোস্ট-ডক আছে বা পোস্টডকের সময় যেই কাজ করে শিক্ষকতায় থেকে সেই কাজ করেছে তাকে কত বেতন দেওয়া উচিত। এই সামান্য অংকটা করলেইতো সব ফয়সালা হয়ে যায়। অথচ বাংলাদেশের একজন সিনিয়র অধ্যাপক ভারতের একজন পোস্ট-ডক থেকে ১৪ হাজার টাকা কম পায়। তাহলে কেন আমাদের ছেলেমেয়েরা যারা বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য যায় তারা ফিরে আসবে? আর ভালো মানের গবেষক যদি না আনেন তাদেরকে হিট প্রজেক্ট বলুন আর হেকেপ প্রজেক্ট বলুন টাকা দিলেও কোন কাজ হবে না।

তিনি আরও বলেন, আশা করেছিলাম This interim would unravel the mystery of the puzzle. কিন্তু দিন যত যাচ্ছে সেই আশা ধুলোয় মিশে যাচ্ছে। এই সরকার এত এত সংস্কার কমিশন করলো উচিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেই বিষয় সেই শিক্ষা নিয়ে একটি সংস্কার কমিশন করলো না তা সত্যিই জাতির জন্য হতাশার। এমনকি যেই ছাত্র দেশের জন্য এত কিছু করলো তারাও একবারের জন্য দাবি পর্যন্ত জানালো না। Ich find’ dich scheise!