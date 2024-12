মাস্টার্স প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তি আবেদনের সময় বাড়লো

এলএলবি ১ম পর্ব (২০২৪-২৫), পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন জার্নালিজম (২০২৪-২৫), পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স (২০২৪-২৫), এমবিএ ইন অ্যাপারেল মার্চেন্ডাইজিং (২০২৩-২৪) ও এমবিএ ইন ফ্যাশন ডিজাউন অ্যান্ড টেকনোলজি (২০২৩-২৪) কোর্সগুলোতে অনলাইন ভর্তি কার্যক্রম ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। Your browser does not support the audio element.

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স প্রফেশনাল কোর্সে ভর্তির আবেদনের সময় বাড়ানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা আগামী ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। এ জন্য আগ্রহীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে। ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ক্লাস ২৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে। মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মাস্টার্স (প্রফেশনাল) কোর্সে পাঠদানকারী কলেজগুলোতে চলমান শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী এলএলবি ১ম পর্ব (২০২৪-২৫), পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন জার্নালিজম (২০২৪-২৫), পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স (২০২৪-২৫), এমবিএ ইন অ্যাপারেল মার্চেন্ডাইজিং (২০২৩-২৪) ও এমবিএ ইন ফ্যাশন ডিজাউন অ্যান্ড টেকনোলজি (২০২৩-২৪) কোর্সগুলোতে অনলাইন ভর্তি কার্যক্রম ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে। আবেদন ফি তিনশত টাকা সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অথবা সরাসরি ১ জানুয়ারির মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। এই শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ক্লাস ২৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে। উল্লিখিত প্রকাশিত ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সকল শর্ত ও নিয়মাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটের (www.nu.ac.bd/admissions) Prospectus/ Important Notice অপশন থেকে জানা যাবে।