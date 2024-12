ডি-৮ সম্মেলনে যোগ দিতে রাতেই ঢাকা ছাড়ছেন প্রধান উপদেষ্টা

উপ-প্রেস সচিব বলেন, ডি-৮ সম্মেলনটি বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অর্থনৈতিক বিষয়ে গতিশীলতা আনতে এই সম্মেলন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। Your browser does not support the audio element.

ডি-৮ সম্মেলনে যোগ দিতে মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১টায় মিসরের উদ্দেশে রওনা দেবেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) বিকেলে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সমসাময়িক ইস্যুতে ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার। আজাদ মজুমদার বলেন, ডি-৮ সম্মেলনটি বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অর্থনৈতিক বিষয়ে গতিশীলতা আনতে এই সম্মেলন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। উপ-প্রেস সচিব জানান, বাংলাদেশ ছাড়াও আরো কয়েকটি দেশের সরকার প্রধান এতে অংশ নেবেন। এর মধ্যে রয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল সিসি। এর বাইরে মালয়েশিয়ার শিক্ষামন্ত্রী ও নাইজেরিয়া একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন। তিনি আরো বলেন, সংস্কার কমিশনগুলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হবে। এটি সম্ভব হলে নির্বাচনের সঠিক সময় দিনক্ষণ ধরে বলা যাবে। এরইমধ্যে নির্বাচনের অন্যান্য প্রস্তুতির কাজ চালিয়ে নেয়া হবে বলেও জানান তিনি। এদিকে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন জানান, ডি-৮ সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানদের সাথে বেশ কয়েকটি সাইডলাইন বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে, গত ৩০ অক্টোবর বাংলাদেশে নিযুক্ত মিশরের রাষ্ট্রদূত ওমর ফাহমি ডি-৮ সম্মেলনে যোগ দিতে দেশটির রাষ্ট্রপতি আবদেল ফাত্তাহ এল-সিসির আমন্ত্রণপত্র ড. ইউনূসের কাছে হস্তান্তর করেন। তখন, ডি-৮ সম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাইডলাইন বৈঠকে ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের কীভাবে সমর্থন করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হবে বলেও জানান এই কূটনিতিক।