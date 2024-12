প্রধান উপদেষ্টা মিসর সফরে যাবেন কাল

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে ড. ইউনূসের বেশ কয়েকটি পার্শ্ব বৈঠকে অংশ নেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়ে প্রস্তুতি চলছে। Your browser does not support the audio element.

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বৃহস্পতিবার (১৯ ডিসেম্বর) মিসরের কায়রোতে অনুষ্ঠিতব্য ১১তম ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন। প্রধান উপদেষ্টা বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) ভোরে মিসরের কায়রোর উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করবেন বলে তার ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি অপূর্ব জাহাঙ্গীর জানিয়েছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ডি-৮ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে ড. ইউনূসের বেশ কয়েকটি পার্শ্ব বৈঠকে অংশ নেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়ে প্রস্তুতি চলছে। ডি-৮ হলো অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন, যা ডেভেলপিং-৮ নামেও পরিচিত। বাংলাদেশ, মিসর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান ও তুরস্কের মধ্যে উন্নয়ন সহযোগিতার জন্য এই জোট গঠন করা হয়। এ সম্মেলনে ড. ইউনূসের পাশাপাশি ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রবোও সুবিয়ানতো, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এর আগে মিসর প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূসকে ডি-৮ সম্মেলনে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানায়। এবারের শীর্ষ সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়া ২০২৬-২০২৭ মেয়াদের জন্য মিসরের কাছ থেকে ডি-৮ এর সভাপতিত্ব গ্রহণ করবে।