‘কয়েকদিনের মধ্যেই শিক্ষা কমিশন ঘোষণা করতে যাচ্ছে সরকার’

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায়) প্রফেসর এম আমিনুল ইসলাম বলেছেন, কয়েকদিনের মধ্যেই শিক্ষা কমিশন ঘোষণা করতে যাচ্ছে সরকার। তিনি বলেন, দেশে-বিদেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অনন্য, সুপরিচিত, মেধাবী ও দক্ষতাসম্পন্ন লোকদের নিয়ে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হবে। বুধাবার (১৮ ডিসেম্বর) বিরুলিয়া, সাভার, ডেফোডিলস ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে ডিনস অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। বিশেষ সহকারী বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেট বৃদ্ধিসহ অন্যান্য সকল সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবর্তন আনার জন্য কাজ করছে সরকার। প্রফেসর এম আমিনুল ইসলাম বলেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম হওয়ার প্রবণতা জাগ্রত করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষাথীর ভিশন থাকতে হবে প্রথম হওয়া। দ্বিতীয় হওয়ার চিন্তাভাবনা শিক্ষাথীদের মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। কারণ, শিক্ষার্থীদের টপার হওয়ার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, খেলার মাঠ, বিভিন্ন কনভেনশন, পঞ্চাশটির অধিক ক্লাব, মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকমণ্ডলী রয়েছে এই ইউনিভার্সিটিতে। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ইংরেজিকে একটি বিষয় না ভেবে ইংরেজিতে প্রত্যেককে দক্ষতাসম্পন্ন হতে হবে। ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করতে পারলে দেশে ও বিদেশে কর্মক্ষেত্র তৈরি, কর্মদক্ষতা অর্জন, গবেষণা ও অন্যান্য সকল কাজে সফলতা অর্জন করতে পারবে। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তরুণ ও কিশোরদের ক্রিয়েটিভিটিকে মূল্যায়ন না করে মুখস্থবিদ্যাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। যার কারণে শিশুকিশোরদের ক্রিয়েটিভিটি নষ্ট হয়ে যায়। তোমরা সবাই নিজেকে একজন কর্মদক্ষ উদ্ভাবক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। তাহলেই আমাদের দেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে, যোগ করেন তিনি। তিনি শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেন এবং শিক্ষার্থীদের চতুর্থ শিল্পবিল্পব পরবর্তী এআই-এর সঙ্গে উপযোগী হয়ে নিজেদের গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি অনুষদের অধীনে বিভিন্ন বিভাগের ১০৯ জন শিক্ষার্থীকে ডিনস অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়।