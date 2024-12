বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো ২০ শিক্ষক-কর্মকর্তার নাম প্রকাশ

বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো ২০ জনের মধ্যে একমাত্র শিক্ষক হলেন ড. মো. নাসির উদ্দিন। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। Your browser does not support the audio element.

বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ জন শিক্ষক-কর্মকর্তার নাম জানানো হয়েছে। বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) বিষয়টি স্পষ্ট করে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. মোস্তাফিজুর রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এর আগে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ জন শিক্ষক-কর্মকর্তাকে। একই দিন রাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গণমাধ্যমে জানালেও অবসরে পাঠানো শিক্ষক-কর্মকর্তাদের নাম-পরিচয় এড়িয়ে যায়। তবে কী কারণে এ বাধ্যতামূলক অবসর তা জানানো হয়নি। শুধু 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে' এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জানা যায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬৩তম সভায় সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের ৫৭নম্বর আইনের ৪৪ ও ৪৫ ধারা) অনুযায়ী- চাকরির বয়স ২৫ বছরপূর্তিতে কোনো ধরনের কারণ দর্শানো ছাড়াই অবসরে পাঠানো সংক্রান্ত বিধান এ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি ক্ষেত্রে গ্রহণ ও চাকরি সংবিধিতে সংযোজন বা অন্তর্ভুক্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর ২৬৫তম সভায় ২০ জনকে সেই নিয়মে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হলো। বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো শিক্ষক-কর্মকর্তাদের নাম বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো ২০ জনের মধ্যে একমাত্র শিক্ষক হলেন ড. মো. নাসির উদ্দিন। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। কর্মকর্তারা হলেন-পরিবহন দপ্তর (রাজশাহী আঞ্চলিক কেন্দ্রে সংযুক্ত) পরিচালক মেজবাহ উদ্দিন, অর্থ ও হিসাব দপ্তরের (সিলেট আঞ্চলিক কেন্দ্রে সংযুক্ত) পরিচালক মো. সাজেদুল হক, আইনবিষয়ক দপ্তরের (চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্রে সংযুক্ত) পরিচালক মো. সিদ্দিকুর রহমান, আঞ্চলিক কেন্দ্র সমন্বয় দপ্তরের (খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্রে সংযুক্ত) পরিচালক হোসনেয়ারা বেগম। প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড স্টোর দপ্তর (সিলেট আঞ্চলিক কেন্দ্রে সংযুক্ত) মো. আবু হানিফ, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা দপ্তরের (সিলেট আঞ্চলিক কেন্দ্রে সংযুক্ত) পরিচালক মুহাম্মদ আখতারুজ্জামান, প্রকাশনা ও বিপণন দপ্তরের (খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্রে সংযুক্ত) আব্দুল মালেক সরকার, জনসংযোগ দপ্তরের (বরিশাল আঞ্চলিক কেন্দ্রে সংযুক্ত) পরিচালক মো. আতাউর রহমান। কলেজ মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন দপ্তরের (কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কেন্দ্রে সংযুক্ত) পরিচালক এ এস এম রফিকুল আকবর, শিক্ষক প্রশিক্ষণ দপ্তরের (সিলেট আঞ্চলিক কেন্দ্রে সংযুক্ত) পরিচালক মো. হাছানুর রহমান, শারীরিক শিক্ষা দপ্তরের (কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কেন্দ্রে সংযুক্ত) পরিচালক এইচ এম তায়েহীদ জামাল, এস্টেট দপ্তরের (রংপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রে সংযুক্ত) পরিচালক হাসান আমীর আহমেদ। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দপ্তরের (রেজিস্ট্রার দপ্তরে সংযুক্ত) মো. শফিক উল্লাহ, খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্রের পরিচালক আ স ম আবদুল হক, বরিশাল আঞ্চলিক কেন্দ্রের উপ-রেজিস্ট্রার কাজী নাসির উদ্দিন, গ্রন্থাগার দপ্তরের উপ-রেজিস্ট্রার মন্নুজান বেগম, প্রকাশনা ও বিপণন দপ্তরের উপ-রেজিস্ট্রার ফাহিমা সুলতানা, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্রের উপ-রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ হোসেন, মেডিকেল সার্ভিসেস দপ্তরের উপ-রেজিস্ট্রার মো. আবদুস ছাত্তার। ধানমন্ডিতে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর কার্যালয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে দেড় ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানুল্লাহ। সিন্ডিকেট সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, উপ-উপাচার্য-২ অধ্যাপক ড. মো. নূরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এ টি এম জাফরুল আযম, সিন্ডিকেট সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন, রেজিস্ট্রারসহ সিন্ডিকেটের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।