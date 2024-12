ইউজিসির নতুন সদস্য অধ্যাপক ড. মাছুমা হাবিব

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং ইনস্টিটিটিউটের অ্যানিমেল সায়েন্সের অধ্যাপক ড. মাছুমা হাবিবকে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো। Your browser does not support the audio element.

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে অধ্যাপক ড. মাছুমা হাবিবকে। বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং ইনস্টিটিটিউটের অ্যানিমেল সায়েন্সের অধ্যাপক ড. মাছুমা হাবিবকে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো। শর্তসাপেক্ষে বলা হয়, এ নিয়োগের মেয়াদ হবে চার বছর। তবে সরকার প্রয়োজন মনে করলে নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারবে; তার অব্যবহিত পূর্ব পদে সর্বশেষ আহরিত বেতনভাতা প্রাপ্য হবেন; কমিশনের সদস্য হিসেবে তিনি প্রচলিত বিধি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধাদি পাবেন; এ নিয়োগ তার যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর হবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করার কথা বলা হয়।