ইন্টার্নশিপের সুযোগ দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক, আবেদন যেভাবে

বিশ্বব্যাংক স্নাতক পড়ুয়াদের প্রতিবছর ইন্টার্নশিপের সুযোগ দেয়। তারই ধারাবাহিকতায় এবারও ইন্টার্নশিপে আবেদন আহ্বান করেছে বৈশ্বিক এই প্রতিষ্ঠানটি। বাংলাদেশসহ সব দেশের শিক্ষার্থীরা এ ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আগামী ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দের মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অথবা বিশ্বব্যাংকের কোনো কান্ট্রি অফিসে পরিচালিত হবে এ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম। ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের খরচ বহন করবে বিশ্বব্যাংক। চার মাসের এ প্রোগ্রামে ৩০০০ ডলার দেবে বিশ্বব্যাংক। আবেদনকারীর নেই কোনো বয়সসীমাও। ইংরেজি ভাষাদক্ষতার কোনো সনদ লাগবে না—দিতে হবে না কোনো পরীক্ষাও। তবে ইংরেজিতে ন্যূনতম দক্ষতা থাকতে হবে। সুযোগ-সুবিধা: ভ্রমণ খরচ বাবদ ৩০০০ ডলার দেবে (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩ লাখ ৫৭ হাজার টাকা); ঘণ্টাপ্রতি বেতন দেওয়া হবে; প্রার্থীর সুনির্দিষ্ট বয়সসীমা নেই; যেকোনো দেশের শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবেন; যেসব বিষয়ের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন: অর্থনীতি, ফিন্যান্স, মানব উন্নয়ন (জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ও জনসংখ্যা), সামাজিক বিজ্ঞান (নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান), কৃষি, পরিবেশ, প্রকৌশল, নগর পরিকল্পনা, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড করপোরেট সাপোর্টে (অ্যাকাউন্টিং, কমিউনিকেশনস, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যপ্রযুক্তি) পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা এ ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদনে যোগ্যতা: আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি থাকতে হবে; গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত থাকতে হবে; ইংরেজিতে দক্ষ হতে হবে; দরকারি নথিপত্র: পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত (সিভি); স্নাতকে তালিকাভুক্তির প্রমাণপত্র; স্টেটমেন্ট অব ইন্টারেস্ট; ইন্টার্নশিপবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তারিখ— আবেদন শুরু: ১৫ জানুয়ারি ২০২৫; আবেদনের শেষ তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫; মৌখিক পরীক্ষা: মার্চ ২০২৫; প্রার্থী বাছাই: এপ্রিল ২০২৫; ইন্টার্শশিপ শুরু: মে ২০২৫; ইন্টার্নশিপের মেয়াদকাল: মে ২০২৫ থেকে আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত; আবেদন যেভাবে: অনলাইনে আবেদন করা যাবে। আবেদন করতে ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।