কিশোর গ্যাংয়ের ছু*রিকাঘাতে দুই কলেজছাত্র জ*খম

অধ্যক্ষ এনায়েত হোসেন বলেন, ইভটিজিংয়ের বিষয়টি আমরা আজকে জানতে পেরেছি। এর প্রতিবাদ করায় অভিযুক্ত বহিরাগতরা কলেজে প্রবেশ করে আমাদের দুজন শিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাত করে। Your browser does not support the audio element.

পটুয়াখালীর বাউফলে কালাইয়া ইদ্রিস মোল্লা ডিগ্রি কলেজে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে সহপাঠীকে ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় বহিরাগত কিশোর গ্যাংয়ের ছুরিকাঘাতে দুই কলেজছাত্র জখম হয়েছেন। সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) বেলা ১২টার দিকে কলেজ প্রাঙ্গণে এই ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা জানান, রোববার (১৫ ডিসেম্বর) কলেজে একটি ক্রীড়া অনুষ্ঠান হয়। সেখানে বহিরাগত কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য আলভি ও রিশাদ কলেজের এক ছাত্রীকে ইভটিজিং করে। তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টির প্রতিবাদ করে ওই ছাত্রীর সহপাঠীরা তাদের কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে বের করে দেন। এতে ক্ষুদ্ধ হয়ে আজ কলেজে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান চলার সময় আলভি ও রিশাদের নেতৃত্বে ১০/১৫ জন বহিরাগত হামলা চালায়। এ সময় তাদের ছুরিকাঘাতে দুই শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। এ বিষয়ে কালাইয়া ইদ্রিস মোল্লা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ এনায়েত হোসেন বলেন, ‘ইভটিজিংয়ের বিষয়টি আমরা আজকে জানতে পেরেছি। এর প্রতিবাদ করায় অভিযুক্ত বহিরাগতরা কলেজে প্রবেশ করে আমাদের দুজন শিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাত করে।’ এ বিষয়ে কলেজের সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত ইউএনও প্রতীক কুমার কুণ্ডুর সঙ্গে আলোচনা চলছে, তার পরামর্শ মোতাবেক থানায় অভিযোগ করা হবে বলেও জানান তিনি। বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামাল হোসেন বলেন, ঘটনা জানার পরে পুলিশ কলেজ পরিদর্শন করেছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি।