বিজয় দিবসে শহীদদের প্রতি ইউজিসির শ্রদ্ধা

সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধের বেদিতে ইউজিসি কর্তৃপক্ষ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। Your browser does not support the audio element.

মহান বিজয় দিবসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)। সোমবার (১৬ ই ডিসেম্বর) সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধের বেদিতে ইউজিসি কর্তৃপক্ষ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। এ সময় ইউজিসি সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, প্রফেসর ড. মো. সাইদুর রহমান, ইউজিসি সচিব ড. মো. ফখরুল ইসলাম, রিসার্চ এন্ড গ্রান্টস ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের পরিচালক ড. ফেরদৌস জামান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট বিভাগের পরিচালক ড. মোঃ সুলতান মাহমুদ ভূইয়া, ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট, কমিউনিকেশন এন্ড ট্রেনিং বিভাগের পরিচালক ও ইউজিসি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. ওমর ফারুখ, লজিস্টিক্স বিভাগের পরিচালক জাফর আহম্মদ জাহাঙ্গীর, এস্টেট বিভাগের পরিচালক নাহিদ সুলতানা, ইউজিসি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশননের সাধারণ সম্পাদক ড. মো. মহিব্বুল আহসান ইউজিসি কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি,মো. আনোয়ার হোসেন , সাধারণ সম্পাদক শাহাদৎ হোসেন উপস্থিত ছিলেন। এদিকে রাজধানীর মিরপুরে কমিশনের আবাসিক এলাকায় বিজয় দিবস উপলক্ষে ইউজিসি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হয়।