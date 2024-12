বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নাম পরিবর্তন হচ্ছে

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন তৃতীয় পর্যায়ের শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে এবং গবেষণা কাজ সম্প্রসারণে কাজ করবে। Your browser does not support the audio element.

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ‘মঞ্জুরি’ শব্দটা বাদ দিয়ে ‘ইউনিভার্সিটি কমিশন’ হবে। এটি নিয়ে অনেক বড় কাজ হবে। শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়ানো, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়টি যুগোপযোগী করা, শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের মানোন্নয়ন করা, শিক্ষাকে দুর্নীতিমুক্ত করাসহ শিক্ষা নিয়ে সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন প্রেস সচিব। এদিক বাসসের খবরে বলা হয়েছে, দেশে সরকারি-বেসরকারি অনেক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে উল্লেখ করে শফিকুল আলম বলেন, উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করা হবে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন তৃতীয় পর্যায়ের শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে এবং গবেষণা কাজ সম্প্রসারণে কাজ করবে। স্কুল পাঠ্যক্রমকে যুগোপযোগী করার বিষয়ে প্রেস সচিব বলেন, নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক যৌক্তিক করা হবে। তিনি বলেন, সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের মতো পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের সুযোগ না পাওয়া বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শিক্ষক-কর্মচারীদের পদোন্নতি ও বদলি নিয়ে শিক্ষা খাতে ‘বাণিজ্য’ চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, শিক্ষা খাতকে যাতে দুর্নীতিমুক্ত করা যায় সেজন্য আমরা এ বিষয়ে কাজ করব।