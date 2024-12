বাউয়েট ক্যাম্পাসে বিজয় ও জাতীয় দিবস উদযাপন

বাউয়েট কেন্দ্রীয় মসজিদে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য, জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি এবং সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত, ফ্যাকাল্টি এন্ড অফিসার্স মেস, হলসমূহে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন এবং ক্যাম্পাসে আলোকসজ্জা করা হয়। Your browser does not support the audio element.

বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজির (বাউয়েট) ক্যাম্পাসে মহান বিজয় ও জাতীয় দিবস উদযাপন করা হয়। সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) সকাল ছয়টা ৪০ মিনিটে ক্যাম্পাসে জাতীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন ও সম্মান প্রদর্শন করেন যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মিজানুজ্জামান এবং রেজিস্ট্রার লে. কর্ণেল কে এফ এ সোহেল (অব.)। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স এন্ড হিউম্যানিটিস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সাজ্জাদ হোসেন, আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলাম, সিএসই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মোহাম্মদ গোলাম সরওয়ার ভূঁঞা , প্রক্টর এবং সিই বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. মাহমুদুর রহমান, ছাত্র কল্যাণ উপদেষ্টা এবং গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. মাছুদার রহমান, এমই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মেজর মো. আবদুল হামিদ (অব.) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (একাডেমিক) মো. আশরাফুল ইসলাম, বিভিন্ন বিভাগের প্রধান, শিক্ষকমন্ডলী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টা এবং সেনাবাহিনী প্রধানের বাণী প্রচার, বাদ জোহর বাউয়েট কেন্দ্রীয় মসজিদে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত, যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য, জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি, অগ্রগতি এবং সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত, ফ্যাকাল্টি এন্ড অফিসার্স মেস, হলসমূহে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন এবং ক্যাম্পাসে আলোকসজ্জা করা হয়।