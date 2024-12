সাতক্ষীরার ডিবি গার্লস স্কুলে বিজয় দিবস উদযাপিত

জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সমবেত কন্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, কোরআন তেলোয়াত, গীতাপাঠ, শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন, আলোচনা সভা, দেশাত্মবোধক সংগীত ও কবিতা আবৃত্তি, পুরস্কার বিতরণ এবং শহিদদের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত। Your browser does not support the audio element.

গভীর কৃতজ্ঞতা ও পরম শ্রদ্ধায় স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারী বীর সন্তানদের স্মরণের মধ্য দিয়ে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ধুলিহর-ব্রহ্মরাজপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে উদযাপিত হয়েছে চিরগৌরবে সমুজ্জ্বল মহান বিজয় দিবস-২০২৪। সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) বাঙালির বীরত্বে কাব্যগাঁথা এ দিবসটি পালন উপলক্ষে বিদ্যালয়ের হলরুমে সকাল থেকে পালিত হয় বিভিন্ন কর্মসূচি। কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সমবেত কন্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, কোরআন তেলোয়াত, গীতাপাঠ, শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন, আলোচনা সভা, দেশাত্মবোধক সংগীত ও কবিতা আবৃত্তি, পুরস্কার বিতরণ এবং শহিদদের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন প্রধান শিক্ষক মো. এমাদুল ইসলাম দুলু। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক এসএম শহীদুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন সরকারি প্রধান শিক্ষক অনুজিত কুমার মন্ডল, সিনিয়র সহকারি শিক্ষক মো. নজিবুল ইসলাম, মো. হাফিজুল ইসলাম, দেবব্রত ঘোষ, শামীমা আক্তার, অরুণ কুমার মন্ডল, আজহারুল ইসলাম, মৃনাল কুমার বিশ্বাস, সাংবাদিক জিএম আমিনুল হক, সাংবাদিক এমএ মাজেদ, সহকারী শিক্ষক খালেদা খাতুন, আসমাতারা জাহান, গীতা রানী সাহা, কনক কুমার ঘোষ, ভানুবতী সরকার, হারুন অর রশিদ, ভৈরব চন্দ্র পাল, দেলোয়ার হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মামুন, লুৎফুন নাহার, শিক্ষার্থী সাবরিন সুলতানা মিম, তাহিরা আক্তার মিম, লামিয়া সুলতানা, মারিয়া সুলতানা, নুসরত জাহান, জান্নাতুল ফেরদৌস প্রমুখ। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন হারুন অর রশিদ। এ সময় স্কুলের সকল শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।