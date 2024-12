মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটিতে বিজয় দিবস উদযাপিত

শিল্পীদের কবিতা আবৃত্তি,গান, নৃত্য, যন্ত্রসংগীত ইত্যাদি পরিবেশনা দর্শকদের বিমোহিত করে রাখে। Your browser does not support the audio element.

যথাযোগ্য মর্যাদা, আনন্দ-উদ্দীপনা ও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবস ২০২৪ উদযাপন করেছে মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি। সোমবার (১৬ ডিসেম্বর) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সিলেট নগরীর চৌহাট্টাস্থ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. তাহের বিল্লাল খলিফার নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে সোমবার সকাল সাড়ে ১১টায় প্রফেসর এম. হাবিবুর রহমান লাইব্রেরি হলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার তারেক ইসলামের সঞ্চালনায় শিল্পীদের কবিতা আবৃত্তি,গান, নৃত্য, যন্ত্রসংগীত ইত্যাদি পরিবেশনা দর্শকদের বিমোহিত করে রাখে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ও মহান বিজয় দিবস উদযাপন কমিটি ২০২৪ এর আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. সুরেশ রঞ্জন বসাক এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. তাহের বিল্লাল খলিফা উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বিভিন্ন অনুষদের ডিনবৃন্দ, বিভাগীয় প্রধানবৃন্দ, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।