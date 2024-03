জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারী সংস্থা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার কোডেক কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং পিকেএসএফ এর অর্থায়নে Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL) Project বাস্তবায়নের জন্য নিম্ন লিখিত পদ সমূহে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। বিস্তারিত নিচে দেখুন।