স্কুল-কলেজের নিয়মিত কমিটি গঠনের নির্দেশ

দীর্ঘ দেড় বছর পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্লাস শুরু হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়মিত ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি গঠনের নির্দেশ দিয়েছে ঢাকা বোর্ড। প্রবিধানমালার শর্ত মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি ও গভনিং বডি নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। রোববার (১২ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে এ নির্দেশনা দিয়ে আদেশ জারি করা হয়।

এর আগে সারা দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা দিলে ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাস থেকে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কমিটি গঠনের নির্বাচন বন্ধ করা হয়। এ পরিস্থিতিতে অ্যাডহক কমিটি গঠন নিয়ে গত দেড় বছর প্রতিষ্ঠান প্রধানরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছিলেন। বোর্ডের এ নির্দেশনায় নিয়মিত গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি গঠনের বাধা কাটলো।

বোর্ড থেকে জারি করা আদেশে বলা হয়েছে, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসার ও রিটার্নিং কর্মকতার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক ২০২০ খ্রিষ্টাব্দেরর ১৮ মার্চ থেকে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করায় ঢাকা বোর্ডের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছিল। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ চালু হওয়ায় প্রবিধানমালা-২০০৯ এর প্রবিধি ১২ থেকে প্রবিধি ২৮ পর্যন্ত দফাগুলো অনুসরণ করে প্রবিধানমালার প্রবিধি ৪ মোতাবেক গভর্নিংবডি এবং প্রবিধি ৭ ও ৮ মোতাবেক ম্যানেজিং কমিটি গঠন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

বোর্ড আর বলছে, বিদ্যমান শিক্ষাবোর্ড আইনের {Intermediate and Secondary Education Board 1961 (E.P. Ord. No XXXIII of 1961} সেকশন-২ এর (Section II) ক্ষমতাবলে এই নির্দেশনা জারি করা হলো।

শিক্ষার সব খবর সবার আগে জানতে দৈনিক শিক্ষার ইউটিউব চ্যানেলের সাথেই থাকুন। ভিডিওগুলো মিস করতে না চাইলে এখনই দৈনিক শিক্ষাডটকমের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটন ক্লিক করুন। বেল বাটন ক্লিক করার ফলে আপনার স্মার্ট ফোন বা কম্পিউটারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে।

দৈনিক শিক্ষাডটকমের ইউটিউব চ্যানেল SUBSCRIBE করতে ক্লিক করুন।